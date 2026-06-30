Futebol
CBF altera horário de Náutico x Juventude, pela Série B
Confronto, que estava marcado inicialmente para ocorrer às 19h do domingo (5), passou para 20h30
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Náutico e Juventude, marcada para o domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente agendado para ocorrer às 19h, o novo horário do duelo será às 20h30. O embate segue no Esporte da Sorte Aflitos.
O jogo foi reajustado também por conta da partida do Brasil contra a Noruega, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem ganhar do duelo avança para as quartas de final.
O Náutico é o atual 12º colocado da Série B, com 20 pontos. O Juventude é o quinto, com 25.