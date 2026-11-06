A- A+

Náutico CBF antecipa Londrina x Náutico, pela última rodada da Série B, para quarta-feira (11) Enquanto time paranaense já está rebaixado, o Timbu não tem mais pretensões na competição

A despedida do Náutico da atual edição da Série B foi antecipada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O duelo do Timbu contra o Londrina será realizado na quarta-feira (11), às 19h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Anteriormente, o confronto seria disputado no sábado (14), às 16h30, de forma simultânea com os demais jogos da última rodada. No entanto, como o Londrina já está matematicamente rebaixado, e o Náutico não disputa mais nada na tabela, a entidade que comanda o futebol brasileiro optou por adiantar a partida.

Antes de encarar o Tubarão, o Timbu entra em campo pela Segundona neste sábado (7). Às 21h30, o clube pernambucano recebe o CRB, pela 37ª rodada, no Estádio dos Aflitos.

Sem pretensões no campeonato, o Alvirrubro deve ir a campo recheado de reservas, já que a diretoria antecipou as férias de nove jogadores do plantel.

Veja também