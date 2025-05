CBF anula estatuto e eleições da era Ednaldo Rodrigues em Assembleia Geral Extraordinária

A- A+

A Assembleia Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste sábado no Rio de Janeiro considerou nulas as eleições do presidente Ednaldo Rodrigues e de oito vice-presidentes e a do conselho fiscal para os quadriênios 2022/2026 e 2026/2030.



Além disso, a assembleia, "de forma irrevogável e irretratável", confirmou que as reformas estatutárias aprovadas em 2022 e 2024 são juridicamente nulas. Com isso, determinou o cumprimento da decisão do TJRJ, que prevê o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da entidade e da diretoria, e convoca novas eleições.





O processo eleitoral para o quadriênio de 2025 a 2029, que será realizado neste domingo (25), foi chancelado. Também foi documentado que Fifa e Conmebol foram informadas sobre a Assembleia Geral Extraordinária e a Assembleia Geral Eleitoral de domingo e foram convidadas para acompanhar o processo eleitoral por meio de observadores.



A assembleia deste sábado foi acompanhada pela diretoria da CBF e teve a participação de 26 das 27 federações estaduais. A única ausência foi a Federação Paulista de Futebol, que não enviou representante.

