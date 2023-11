CBF anuncia amistoso entre Brasil e Inglaterra, em março de 2024, em Wembley

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta segunda-feira (6), o primeiro compromisso da Seleção Brasileira para a próxima temporada. Na primeira Data Fifa de 2024, o Brasil vai encarar a Inglaterra, no dia 23 de março, em amistoso a ser realizado no lendário Estádio de Wembley.

As seleções voltarão a se encontrar depois de sete anos. Em 2017, Brasil e Inglaterra também se enfrentaram em amistoso que terminou em empate sem gols. Na oportunidade, inclusive, foi a última vez que a equipe europeia enfrentou uma seleção sul-americana.

Em junho, vale lembrar, a CBF fechou parceria com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para um amistoso entre os dois países, no intuito de se unirem contra os casos de racismo. O dia não está confirmado, mas vale lembrar que a Data Fifa será entre os dias 18 e 26 de março.

"O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos", afirmou Ednaldo Rodrigues ao site oficial da entidade.

