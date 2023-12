A- A+

Amistoso CBF anuncia amistoso entre Brasil e México antes da Copa América-2024 A Seleção Brasileira também tem jogos marcados contra Espanha e Inglaterra no próximo ano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (19) que o Brasil fará um amistoso contra o México no dia 8 de junho de 2024, nos Estados Unidos, como preparação para a Copa América de 2024.

A entidade não especificou o local exato da partida e destacou em seu site que a Seleção disputará "jogos de nível elevado, com grandes seleções" no próximo ano. O Brasil já confirmou para 2024 amistosos contra Espanha e Inglaterra.

O último duelo entre a Seleção Brasileira e a mexicana ocorreu na Copa do Mundo da Rússia de 2018, pelas oitavas de final, com vitória do Brasil por 2 a 0 (gols de Neymar e Firmino).

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou que 'El Tri' enfrentará antes o Uruguai, no dia 5 de junho, também ainda sem sede definida.

A Copa América-2024 começará no dia 20 de junho, uma quinta-feira.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo D. Na segunda-feira, dia 24, enfrentará em Inglewood, na Califórnia, uma seleção da Concacaf ainda a ser definida em uma repescagem (Honduras ou Costa Rica). Na sexta, dia 28, encara o Paraguai, em Las Vegas, Nevada. E na terça, 2 de julho, joga contra a Colômbia, em Santa Clara, Califórnia.

Já o México encabeça o Grupo B. No sábado, dia 22, enfrenta a Jamaica, em Houston, no Texas; na quarta-feira, dia 26, pega a Venezuela, em Inglewood, Califórnia, e no domingo, dia 30, enfrenta o Equador, em Glendale, Arizona.

Veja também

Copa da Liga Inglesa Chelsea vence Newcastle nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da Liga Inglesa