CBF anuncia Maracanã como palco de Brasil x Argentina, em novembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou, na noite desta sexta-feira (6), o palco do clássico entre Brasil e Argentina. O duelo, válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 será realizado no Maracanã, no dia 21 de novembro, às 21h30.

Segundo o presidente da entidade que comanda o futebol nacional, Ednaldo Rodrigues, a partida vinha sendo cobiçada por diversos lugares do Brasil e de outros cantos do planeta. A escolha pelo Rio de Janeiro, contudo, se deu pelas "condições ideias para o melhor desempenho da Seleção Brasileira.

"Já tivemos uma partida na região Norte, em breve no Centro-Oeste e depois será a vez da região Sudeste ser contemplada. E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da Seleção Brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol", detalhou em entrevista ao site da CBF.

Brasileiros e argentinos voltarão a se encontrar no Maracanã depois de pouco mais de dois anos. Em julho de 2021, na final da Copa América, os hermanos levaram a melhor sobre o time dirigido por Tite, ao vencer por 1x0, com gol de Di María.

Antes de enfrentar a Argentina, no entanto, o Brasil volta a campo pelas Eliminatórias no próximo dia 12. Às 21h30, recebe a Venezuela, na Arena Pantanal, pela terceira rodada. Cinco dias depois, a equipe comandada por Fernando Diniz vai a Montevidéu, onde vai encarar o Uruguai, às 21h, no Centenário.

