Série D CBF anuncia novo horário para o jogo de volta entre América-RN x Santa Cruz; confira A mudança acontece após um pedido da Polícia Militar do Rio Grande do Norte

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma modificação na partida de volta entre Santa Cruz e América-RN, agendada para acontecer no dia 07 de setembro, um domingo, na Arena das Dunas. Antes marcado para às 16h, o confronto ganhou um novo horário.

Agora, a partida que vai definir quem garantirá vaga na Série C do próximo ano será realizada no mesmo dia, só que às 19h.

A mudança do horário acontece após um pedido da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), por conta dos desfiles do feriado da Independência do Brasil que irão acontecer na capital potiguar.

Em um primeiro momento, a PMRN solicitou que o jogo pudesse acontecer no sábado (6). Contudo, um show será realizado na área externa da Arena das Dunas nesta data.

Antes de se enfrentarem em Natal, Santa Cruz e América-RN começam a decidir as quartas de final da Série D neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco.

