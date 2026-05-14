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FUTEBOL CBF anuncia renovação de Carlo Ancelotti até 2030 O treinador Italiano comandará a Seleção durante o ciclo para a próxima copa do mundo

Às vésperas da Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta-feira (14), a renovação do contrato do treinador Carlo Ancelotti. O italiano será responsável por comandar a Seleção Brasileira durante o próximo ciclo, até 2030.

Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025. Em um ano de trabalho, dirigiu a Amarelinha em dez jogos. Obteve cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

O presidente da instituição, Samir Xaud, já havia dado indícios de que a renovação estava próxima, visto que há total confiança no trabalho desenvolvido por Ancelotti. O treinador vem sendo fundamental para o processo de renovação e reestruturação que a Seleção vive.

O técnico também se mostra muito confortável e entusiasmado no cargo, e não esconde a alegria em estar à frente da pentacampeã mundial.

“Há um ano, cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais: mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, disse.

Samir Xaud também celebrou a renovação e reforçou o compromisso em promover uma estrutura melhor para a Seleção Brasileira.

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e para o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou.

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