CBF anuncia substituição extra por concussão no Brasileirão

A CBF anunciou, na noite desta sexta-feira, que adotará protocolo de substituição extra por concussões (lesões cerebrais por pancada na cabeça) nas séries A e B do Campeonato brasileiro. O reconhecimento dos sintomas partirá dos médicos das equipes e será permitida uma substituição extra por equipe. A medida entra em vigor já nas primeiras rodadas de ambas as competições.

"Antes da partida, a equipe de arbitragem entregará ao médico um cartão específico para a substituição por concussão (de cor vermelha), que será mostrado ao árbitro no momento da troca do atleta. Após o apito final, o médico o devolverá, com sua assinatura e o número do jogador, e preencherá um questionário obrigatório, detalhando os sintomas identificados e o tratamento feito com o atleta, como, por exemplo, se foi submetido a uma tomografia computadorizada, se ficou em observação no hospital ou em domicílio/hotel, entre outros", explica a CBF em comunicado.

Além disso, os departamentos médicos precisarão enviar relatórios à Comissão Médica da CBF informando evolução do quadro, procedimentos e protocolo de retorno dos atletas.

Atualmente, são permitidas cinco substituições, com três paradas ao longo do jogo. A substituição por concussão foi regulamentada pela International Football Association Board (IFAB), órgão que cuida das regras do futebol no mundo e já vem sendo aplicada nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, bem como foi na Copa do Mundo Feminina de 2023.



— É uma vitória para nós. Estamos brigando por isso desde 2015. A adoção aconteceu após a reunião dos três departamentos responsáveis (Diretoria de Competições, Comissão Médica e Comissão de Arbitragem) e teve a aprovação do presidente Ednaldo. Acho que estamos dando um passo gigante para mostrar como a CBF preza pela proteção dos atletas — disse o Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF (CMCD).

A CBF informou ainda que pretende adotar gradativamente a medida nas outras competições. O teste começa nas série A e B por conta da presença do VAR para verificação.

