A- A+

FUTEBOL CBF anuncia volta do Campeonato Brasileiro para o primeiro fim de semana de junho Confederação confirmou que a competição será retomada do ponto que foi interrompida, nas datas que estavam reservadas para a nona rodada

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, na noite desta quarta-feira, que o Campeonato Brasileiro irá retomar nos dias 1 e 2 de junho, a partir da sétima rodada. Adiadas por conta da situação do Rio Grande do Sul, elas foram remarcadas já para as próximas datas disponíveis para a disputa da competição, sendo a oitava nos dias 12 e 13 de junho.

Os clubes da capital gaúcha, que não disputam uma partida do Brasileiro desde a terceira rodada, e o Juventude que não joga desde a quarta, também reiniciam a competição do mesmo ponto que o restante das equipes, todos no dia primeiro de junho. As demais partidas adiadas, enquanto a competição ainda estava acontecendo, ainda serão remarcadas.

O Grêmio enfrenta o Bragantino, no estádio Couto Pereira, do Coritiba. O Internacional visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Juventude, terá o Fluminense pela frente, no Maracanã.





Leia a nota da CBF

"A CBF comunica que em razão do adiamento das 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino – 2024, decorrente dos fatos que lamentavelmente atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul, tornou-se indispensável o remanejamento da tabela detalhada de jogos até então divulgada.

Desse modo, sem prejuízo das deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico Extraordinário do dia 27 de maio de 2024, a CBF informa que a retomada da competição se dará a partir da 7ª rodada, que será disputada em 01 e 02 de junho, datas originalmente reservadas para a 9ª rodada, preservando-se, assim, o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela.

A reprogramação das 7ª, 8ª e 9ª rodadas já anteriormente divulgadas observará a tabela anexa.

Quanto às partidas canceladas dos Clubes Gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário."

Veja também

Copa do Brasil Com missão delicada, Sport recebe o Atlético-MG, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil