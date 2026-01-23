CBF anunciará mudanças na profissionalização da arbitragem para o início do Campeonato Brasileiro
Evento acontecerá na próxima terça-feira (27), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro
A CBF irá realizar a terceira reunião do grupo de trabalho da arbitragem na próxima terça-feira (27), às 15h, na véspera do início do Campeonato Brasileiro, em sua sede, no Rio de Janeiro. Em pauta, entre os diversos assuntos, o destaque fica para o debate sobre os avanços no processo de profissionalização da arbitragem brasileira.
O objetivo do grupo de trabalho é modernizar o ofício a partir das melhores práticas mundiais, em conjunto com clubes das Séries A e B, especialistas nacionais e internacionais e representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), Superior Tribunal de Justiça Desportiva (Stjd), Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (Abrafut), Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), e CBF Academy.
Leia também
• Toró é desfalque, Reginaldo é dúvida: veja como chega o Náutico para o Clássico das Emoções
• Cabo vê vitória em clássico como fundamental para meta do Santa de alcançar o G2 do Estadual
• Novo reforço do Sport, Max cita importância de acompanhamento psicológico na carreira
Desde que foi implementado em 10 de outubro, seus representantes têm realizado uma série de discussões voltadas à profissionalização dos árbitros, à educação continuada e aos investimentos em tecnologia para a categoria.