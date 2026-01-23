A- A+

FUTEBOL CBF anunciará mudanças na profissionalização da arbitragem para o início do Campeonato Brasileiro Evento acontecerá na próxima terça-feira (27), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro

A CBF irá realizar a terceira reunião do grupo de trabalho da arbitragem na próxima terça-feira (27), às 15h, na véspera do início do Campeonato Brasileiro, em sua sede, no Rio de Janeiro. Em pauta, entre os diversos assuntos, o destaque fica para o debate sobre os avanços no processo de profissionalização da arbitragem brasileira.

O objetivo do grupo de trabalho é modernizar o ofício a partir das melhores práticas mundiais, em conjunto com clubes das Séries A e B, especialistas nacionais e internacionais e representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), Superior Tribunal de Justiça Desportiva (Stjd), Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (Abrafut), Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), e CBF Academy.

Desde que foi implementado em 10 de outubro, seus representantes têm realizado uma série de discussões voltadas à profissionalização dos árbitros, à educação continuada e aos investimentos em tecnologia para a categoria.

