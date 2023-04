A- A+

FUTEBOL FEMININO CBF apresenta novos uniformes da seleção feminina para a Copa do Mundo; veja fotos Camisas custam R$ 349,99 e estão à venda no site da Nike

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike apresentaram, na manhã desta segunda-feira (2), os uniformes da Seleção Feminina para a Copa do Mundo, que será disputada em julho deste ano. A coleção, chamada de “Mãe Natureza”, faz referência à biodiversidade do Brasil e à Amazônia.

O primeiro uniforme segue o tradicional padrão amarelo e tem, em alto relevo, desenhos de folhas. A camisa tem detalhes em verde na gola e nas mangas. Completam a coleção o calção azul e o meião branco.

Já o uniforme alternativo, azul, tem estampas de folhagens em verde nas mangas e em parte das costas. Calção branco e meiões azuis completam o uniforme.

As camisas, nos modelos feminino e masculino, já estão à venda no site da fornecedora e custam R$ 349,99 cada.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho, contra o Panamá. Além da equipe panamenha, as brasileiras enfrentam, na fase de grupos, as seleções da França e da Jamaica.



