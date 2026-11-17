A- A+

Futebol CBF aprova perda de pontos por atraso salarial no Brasileirão a partir de 2028 Os clubes também aprovaram o fim do limite de jogos para transferências entre equipes da mesma divisão, medida que valerá a partir de 2027

Clubes da Série A do Campeonato Brasileiro poderão começar a competição com três pontos a menos caso tenham salários atrasados. A punição foi aprovada nesta terça-feira (17), durante reunião promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com representantes das equipes das Séries A e B. A medida passará a valer na primeira divisão a partir de 2028 e integra as novas regras de controle financeiro do futebol nacional.



A fiscalização ficará a cargo da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF). A primeira verificação será realizada 20 dias antes do início do campeonato, quando os clubes deverão declarar se estão em dia com os pagamentos de jogadores e integrantes das comissões técnicas.

A regra considera não apenas os salários registrados em carteira, mas também direitos de imagem e outros encargos trabalhistas. Caso seja identificada alguma pendência nessa etapa, a equipe começará o torneio com três pontos negativos. Também haverá novas checagens ao longo da temporada, com punições graduais para atrasos que persistirem.



A medida chega em um cenário de dificuldades financeiras para parte dos principais clubes do País. Dados da própria ANRESF, referentes a débitos declarados até junho de 2026, apontaram que nove equipes da Série A tinham pendências salariais com atletas ou funcionários: Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e Vitória.

No total, 13 dos 20 participantes da elite declararam algum tipo de dívida em atraso, considerando também compromissos com outros clubes e obrigações tributárias.





O Corinthians é um dos casos mais recentes. Em novembro, o clube atrasou os salários de outubro dos jogadores dos elencos masculino e feminino, além de acumular pendências com direitos de imagem, férias e premiações.

Os pagamentos de parte dos funcionários e das atletas foram posteriormente regularizados, mas as dívidas com o elenco masculino continuavam em aberto. Grêmio e Internacional também foram alvo de procedimentos da agência por pendências financeiras e receberam prazo para comprovar a quitação de débitos, sob risco de multa de R$ 100 mil.



O diagnóstico financeiro apresentado na reunião ajuda a explicar a preocupação da CBF. Em um grupo de 14 clubes que disputaram a Série A entre 2023 e 2025, as receitas operacionais cresceram 48%, mas as despesas também avançaram.

A folha do futebol aumentou 50%, enquanto os custos com contratações de jogadores subiram 135%. Em 2025, dez dos 14 clubes analisados registraram resultado operacional negativo, com déficit conjunto de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.



Além da questão financeira, a reunião abordou a infraestrutura dos estádios brasileiros e mudanças nas regras de transferências. A CBF apresentou um levantamento de 21 arenas da Série A e discutiu a criação de padrões mínimos para os equipamentos.

Os clubes também aprovaram o fim do limite de jogos para transferências entre equipes da mesma divisão, medida que valerá a partir de 2027. Na Série B, foi aprovada uma alteração no programa de apoio financeiro: clubes que ultrapassarem 120 dias de atraso salarial poderão perder três pontos, em vez de serem excluídos do benefício.

Veja também