CBF afasta arbitragem de Sport x Palmeiras após erro a favor dos paulistas

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na tarde desta segunda-feira (7), o afastamento dos árbitros de campo e do VAR do duelo entre Sport e Palmeiras, realizado no último domingo (6), na Ilha do Retiro. Na ocasião, a equipe comandada por Bruno Arleu de Araújo errou em dar um pênalti que decretou a vitória alviverde, por 2x1. A arbitragem de Internacional x Cruzeiro também foi punida.

De acordo com a entidade, a Comissão de Arbitragem tomou como base o "parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que constatou equívocos cometidos pelos profissionais".

Na partida entre Sport e Palmeiras, além de Bruno Arleu de Araújo, trabalharam os assistentes Rodrigo Figueiredo e Thiago Henrique Neto (ambos do RJ). O responsável pelo VAR foi Rodrigo Nunes de Sá (RJ), auxiliado por Diogo Carvalho Silva (RJ).

A partir de agora, segundo a Comissão de Arbitragem, os árbitros vão passar por novas instruções, com o objetivo de que, quando escalados novamente, não voltem a cometer equívocos.

“Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos. O afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros, instruí-los e que, na sequência, não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia”, afirmou Rodrigo Cintra, presidente da Comissão, ao site oficial da CBF.

Através de comunicado, o Sport chegou a informar que iria pedir "providências imediatas" à CBF. O clube pernambucano resumiu a atuação da arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo como "desastrosa". Ainda segundo o Leão, era necessário que os envolvidos fossem punidos, "a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir".

O que aconteceu?

Aos 45 minutos do segundo tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, após o palmeirense se jogar na área. Mesmo com a presença do VAR, no entanto, o árbitro optou por não rever o lance. Com a possível infração confirmada, Piquerez converteu a cobrança e garantiu o triunfo alviverde, por 2x1. Com o resultado, o Sport ocupa a 18ª posição da tabela, com um ponto.

Veja também