futebol brasileiro CBF aumenta premiação da Copa do Brasil: campeão pode receber até R$ 91 milhões Premiação agora leva em conta as divisões pelas quais os participantes atuam

A Copa do Brasil ganhou um aumento substancial em sua premiação para a edição 2023. Em ofício enviado aos clubes, a CBF informou os novos valores para cada fase alcançada pelos participantes no torneio. Agora, o campeão pode receber até R$ 91,8 milhões — caso dispute todas as fases saindo do grupo I.

Com o fim da organização via ranking nacional de clubes, as faixas de premiação agora ficam divididas entre clubes da Série A (grupo I), Série B (grupo II) e Séries C, D e demais equipes (grupo III). Até a segunda fase, as equipes dos primeiros grupos faturam mais. A partir das terceira, a premiação é igualada.

A final aumentou em R$ 10 milhões sua premiação em relação ao ano passado, indo de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões.



Confira os valores completos:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

