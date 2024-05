CBF chama João Adibe Marques para ser chefe de delegação da Seleção Brasileira, em amistosos

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou João Adibe Marques como chefe de delegação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos. O CEO da farmacêutica Cimed será responsável por acompanhar os treinos e representar a entidade que comanda o futebol nacional em encontros com dirigentes de outras federações.

João Abide vai acompanhar a Seleção nos dois desafios da equipe de Dorival Júnior, antes da Copa América. No dia 8 de junho, a Amarelinha encara o México, no Estádio Kyle Field, no Texas. Já no dia 12 de junho, o compromisso será contra os Estados Unidos, no Estádio Camping World Stadium, em Orlando. As duas partidas acontecem às 20h, de Brasília.

“Fico muito honrado com o convite e por essa abertura para que empresários brasileiros comprometidos com o país e com o esporte possam assumir essa missão, trazendo uma visão estratégica de liderança e gestão profissional de alta performance”, explica João Adibe.

A Cimed já investe em esportes há mais de 20 anos, tendo patrocinado a Stock Car, a Confederação Brasileira de Vôlei e Basquete. A empresa é patrocinadora da CBF desde 2015, além de ser a atual apoiadora da equipe masculina, feminina e base do Cruzeiro.

Confira abaixo a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra México e Estados Unidos e, consequentemente, para a disputa da Copa América.

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Athletico-PR (BRA)

Ederson - Manchester City (ING)

Defensores

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atlético-MG (BRA)

Wendell - Porto (POR)

Beraldo - PSG (FRA)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Meias

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Atacantes

Endrick - Palmeiras (BRA)

Evanilson - Porto (POR)

Gabiel Martinelli - Arsenal (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Savinho - Girona (ESP)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)

