Polêmicas

CBF coloca Ramon Abatti Abel, Lucas Casagrande e árbitros do VAR em treinamento após erros na rodada

Comissão de Arbitragem fala ainda em "aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades"

Virada do Palmeiras contra o São Paulo foi marcada por polêmicas com a arbitragemVirada do Palmeiras contra o São Paulo foi marcada por polêmicas com a arbitragem - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

 CBF anunciou, na noite deste domingo, que colocará os árbitros Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande, que comandaram o clássico São Paulo x Palmeiras e o jogo entre Bragantino e Grêmio, respectivamente, em treinamento. As partidas foram marcadas por erros e críticas nesta rodada.

Além deles, foram suspensos também os árbitros de vídeo das partidas: Ilbert Estevam da Silva e Gilberto Rodrigues Castro Junior, respectivamente.

Segundo nota da Comissão de Arbitragem, eles passarão por "treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades".

A arbitragem do clássico foi marcada por várias reclamações do São Paulo, que emitiu nota oficial criticando a atuação.

A principal delas foi uma entrada faltosa de Allan em Gonzalo Tapia dentro da área quando o tricolor vencia por 2 a 0. O Palmeiras virou a partida e venceu por 3 a 2.

Em Bragantino x Grêmio, que terminou com vitória do Massa Bruta por 1 a 0, a reclamação foi do tricolor, que teve Kanneman expulso após o que a arbitragem considerou agressão.

O zagueiro chegou a ameaçar não deixar o campo. O pênalti que deu ao Braga o gol da vitória, com Jhon Jhon, veio em lance que a arbitragem considerou toque de mão de Marlon, já no fim dos acréscimos.

Marlon, que fez longo desabafo contra a arbitragem brasileira após a partida, alegou que o braço estava colado ao corpo no lance.

