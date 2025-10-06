A- A+

Polêmicas CBF coloca Ramon Abatti Abel, Lucas Casagrande e árbitros do VAR em treinamento após erros na rodada Comissão de Arbitragem fala ainda em "aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades"

CBF anunciou, na noite deste domingo, que colocará os árbitros Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande, que comandaram o clássico São Paulo x Palmeiras e o jogo entre Bragantino e Grêmio, respectivamente, em treinamento. As partidas foram marcadas por erros e críticas nesta rodada.

Além deles, foram suspensos também os árbitros de vídeo das partidas: Ilbert Estevam da Silva e Gilberto Rodrigues Castro Junior, respectivamente.

Segundo nota da Comissão de Arbitragem, eles passarão por "treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades".

A arbitragem do clássico foi marcada por várias reclamações do São Paulo, que emitiu nota oficial criticando a atuação.

A principal delas foi uma entrada faltosa de Allan em Gonzalo Tapia dentro da área quando o tricolor vencia por 2 a 0. O Palmeiras virou a partida e venceu por 3 a 2.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos… pic.twitter.com/jdErS3Pm6y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 5, 2025

Em Bragantino x Grêmio, que terminou com vitória do Massa Bruta por 1 a 0, a reclamação foi do tricolor, que teve Kanneman expulso após o que a arbitragem considerou agressão.

O zagueiro chegou a ameaçar não deixar o campo. O pênalti que deu ao Braga o gol da vitória, com Jhon Jhon, veio em lance que a arbitragem considerou toque de mão de Marlon, já no fim dos acréscimos.

Marlon, que fez longo desabafo contra a arbitragem brasileira após a partida, alegou que o braço estava colado ao corpo no lance.

Apenas nos últimos três jogos, tivemos três pênaltis marcados contra nós, um gol mal anulado e uma expulsão sem nenhuma imagem que comprove qualquer agressão. Nem o próprio jogador supostamente agredido foi conclusivo ao analisar o lance. Todos os casos mencionados, polêmicos pra… pic.twitter.com/u2HfpHo8Zr — Grêmio FBPA (@Gremio) October 4, 2025

