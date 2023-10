A- A+

O jogo entre Sport e Chapecoense, antes marcado para esta sexta-feira (20), na Ilha do Retiro, foi adiado. Por conta do mau tempo em Chapecó ao longo desta quinta-feira (19), o clube catarinense não conseguiu embarcar para a capital pernambucana, para o duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação foi confirmada pela reportagem junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma nova data para o confronto deve ser divulgada ainda na noite desta quinta-feira no site da entidade.

