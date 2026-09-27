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FUTEBOL CBF confirma datas, horários e locais das semifinais da Copa do Brasil Partidas serão disputadas nos dois primeiros finais de semana de novembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (27), as datas e horários da Copa do Brasil para as partidas das semifinais entre Palmeiras e Vasco, e Grêmio contra o Atlético-MG. Todos os quatro jogos serão realizados nos dois primeiros finais de semana de novembro.

As partidas de ida acontecem no dia 1º de novembro, em um domingo, com mandos de Palmeiras e Grêmio. O duelo entre paulistas e cariocas começa às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo. Enquanto gremistas e atleticanos se enfrentam às 18h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os jogos de volta acontecem no final de semana seguinte. Atlético-MG e Grêmio se encaram no dia 7 de novembro, em um sábado, às 18h, na Arena MRV. Já o Vasco e Palmeiras fazem o jogo decisivo às 17h, do dia 08, em São Januário.

Pela primeira vez na história, a decisão acontece em jogo único, no dia 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O horário ainda não foi definido pela entidade máxima do futebol brasileiro.

O Vasco tenta retornar à grande decisão pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, o gigante do Rio de Janeiro foi derrotado pelo Corinthians, em pleno Maracanã, e ficou com o vice-campeonato. A equipe tem apenas um troféu do torneio, conquistado em 2011. Já o Palmeiras tenta o quinto título de sua história, após conquistas em 1998, 2012, 2015 e 2020.

Do outro lado, o Grêmio carrega uma das histórias mais vitoriosas da competição. O time do Rio Grande do Sul conquistou o torneio cinco vezes em nove finais. A última taça veio justamente com Renato Gaúcho, que retornou ao time recentemente, em 2016. O Atlético-MG tem quatro finais e dois títulos levantados, em 2014 e 2021.

Veja as datas:

Ida

1/11 (domingo) - 16h - Palmeiras x Vasco - Nubank Parque, em São Paulo

1/11 (domingo) - 18h30 - Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio, em Porto Alegre



Volta

7/11 (sábado) - 18h - Atlético-MG x Grêmio - Arena MRV, em Belo Horizonte

8/11 (domingo) - 17h - Vasco x Palmeiras - São Januário, no Rio de Janeiro.

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