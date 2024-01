CBF confirma Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira (10), Dorival Júnior como o novo técnico da Seleção, encerrando uma longa novela sobre quem assumiria o cargo em definitivo.

"Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira masculina", afirmou a entidade em um comunicado, no qual garantiu que o treinador, que estava no São Paulo, será apresentado na quinta-feira, no Rio de Janeiro.

A entidade que comanda o futebol brasileiro não especificou a duração do contrato. Segundo comentários na mídia, será até o final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O anúncio oficial do experiente técnico paulista, de 61 anos, como novo comandante da Seleção era esperado desde que o São Paulo, time que comandava desde abril de 2023, havia confirmado sua saída no domingo.

Dorival vai substituir Fernando Diniz, que ocupou o cargo com pouco sucesso entre julho e a última sexta-feira, quando foi demitido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Rodrigues o demitiu ao retornar ao cargo um dia antes, após um breve afastamento devido a um imbróglio judicial.

Em manobra muito questionada por torcedores e jornalistas, Diniz, de 49 anos, acumulou os cargos de técnico da seleção e do Fluminense, com quem conquistou a Copa Libertadores de 2023.

A ideia de Ednaldo era que ele dividisse as funções até meados deste ano, quando o contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid chegasse ao fim e o italiano estrearia no comando da Seleção Brasileira na Copa América dos Estados Unidos.

O dirigente garantia a chegada de 'Carletto', que em nenhum momento reconheceu publicamente o acordo e renovou com os 'merengues' no final de dezembro, período em que o presidente da CBF esteve afastado do cargo.

Dorival Júnior deve estrear em março, nos amistosos que o Brasil fará contra Inglaterra e Espanha na Europa.

