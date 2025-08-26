Ter, 26 de Agosto

Futebol

CBF confirma Santa Cruz x América-RN para o sábado, às 19h

Confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

Torcida do Santa Cruz promete lotar novamente a Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz promete lotar novamente a Arena de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido do Santa Cruz e marcou o jogo da equipe contra o América-RN, na Arena de Pernambuco, pela ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, para o sábado (30), às 19h. O duelo será no mesmo dia em que o Náutico enfrenta o Ituano, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Série C.

O jogo da volta será no dia 7 de setembro, às 16h, na Arena das Dunas.

Foi o segundo pedido do Santa Cruz para alteração de datas no mata-mata da Série D. Anteriormente, o clube também havia solicitado à CBF para que o primeiro jogo contra o Altos, novamente na Arena de Pernambuco, fosse antecipado da segunda para o domingo.

Na ocasião, no entanto, a solicitação não foi atendida porque a data coincidia com um jogo do Náutico, que também entrava em campo no domingo, nos Aflitos, contra o Anápolis. 

O Santa chegou até a conseguir autorização do Governo de Pernambuco, que garantiu segurança reforçada para os dois duelos, porém não obteve a aprovação da CBF.

