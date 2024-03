CBF convoca Bremer, da Juventus, para o lugar de Gabriel Magalhães, cortado da seleção

A CBF anunciou, nesta segunda-feira (18), que o zagueiro Bremer, da Juventus, foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra (dia 23), em Londres, e Espanha (dia 26), em Madri. Ele entra na vaga de Gabriel Magalhães que se lesionou durante jogo do Arsenal.

"Já havia comunicado anteriormente que nós trabalhamos com uma lista um pouco mais extensa. Uma pré-convocação, podemos assim colocar, e novamente, no dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, Gabriel Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós estamos chamando Bremer, da Juventus de Turim, da Itália" disse Dorival Júnior.

Bremer, zagueiro da Juventus (ITA), foi convocado para a Seleção Brasileira, que enfrenta a Inglaterra no próximo sábado (23), em Wembley, e a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.



O anúncio foi feito nesta segunda-feira (18) por Dorival Júnior, que divulgou também o corte…