CBF define datas e horários das partidas entre Retrô e Pacajus-CE pela segunda fase da Série D; veja

A- A+

Único representante de Pernambuco no mata-mata da Série D, o Retrô teve os dias e horários do duelo contra o Pacajus-CE definidos pela CBF. A entidade detalhou a segunda fase da quarta divisão na última terça-feira (25).

Classificado em primeiro no grupo 4, a Fênix tem a vantagem de decidir o confronto dentro de casa. Por isso, o jogo de ida vai acontecer neste domingo (30), às 17h, no estádio João Ronaldo.

A volta será disputada uma semana depois, no primeiro domingo de agosto (6). A partida está marcada para a Arena de Pernambuco, às 18h.

O Pacajus-CE estava no grupo do Santa Cruz e ficou com a última vaga do grupo 3 com 22 pontos. Já o Retrô liderou com folga o grupo 4 com 26 pontos.

O vencedor desse duelo vai encarar quem passar de Maranhão ou Tuna Luso-PA.

Pacajus-CE x Retrô (30/07), 17h, estádio João Ronaldo

Retrô x Pacajus-CE (06/08), 18h, Arena de Pernambuco

Confira jogos de outros nordestinos na segunda fase:

Ida

Sábado (29/07)

Maranhão x Tuna Luso – 16h – Castelão

Falcon x Sousa – 16h – Batistão

ASA x Nacional de Patos – 17h – Coaracy Fonseca

Domingo (30/07)

Parnahyba x Nacional-AM – 15h – Pedro Alef

Potiguar x Bahia de Feira – 17h – Nogueirão

Princesa do Solimões x Ferroviário – 17h – Gilberto Mestrinho

Segunda-feira (31/07)

Águia de Marabá x Atlético-CE – 20h – Zinho de Oliveira

Volta

Sábado (05/08)

Tuna Luso x Maranhão – 15h – Francisco Vasques

Ferroviário x Princesa do Solimões – 17h – Presidente Vargas

Domingo (06/08)

Atlético-CE x Águia de Marabá – 15h – Presidente Vargas

Nacional-AM x Parnahyba – 16h – Ismael Benigno

Sousa x Falcon – 16h – Marizão

Nacional de Patos x ASA – 16h – José Cavalcanti

Bahia de Feira x Potiguar – 18h – Arena Cajueiro

Veja também

Futebol Sport tem terceira melhor média de público da Série B 2023