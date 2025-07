CBF inicia debate sobre expansão da Série D; Central e Santa Cruz estiveram presentes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reuniu, nesta terça-feira (29), representantes dos clubes para iniciar um diálogo sobre uma possível expansão da Série D ou até mesmo a criação da Série E.

Representantes do Central e Santa Cruz, além de Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), estiveram presentes na reunião.

Samir Xaud, presidente da CBF, revelou um pouco do conteúdo da reunião e afirmou que tudo está nos passos iniciais e para a Confederação conhecer melhor as demandas dos clubes.

"Na verdade, foi uma primeira reunião de trabalho, onde o intuito era fazer um diálogo de aproximação dos clubes e federações com a CBF. Foi comentado assuntos importantes, que os clubes trouxeram algumas demandas", disse Xaud.

O presidente ainda disse que está muito cedo para adiantar qualquer mudança de formatação da competição, mas garantiu que o intuito é fazer uma competição que seja sustentável.

"Em relação à formulação de competição, ainda estamos discutindo internamente com a direção técnica da CBF, junto aos setores responsáveis. Queremos fazer um modelo autossustentável, buscando patrocínios e diálogos com players, mas o que a gente queria ter feito hoje era essa aproximação. As decisões ainda não foram tomadas e estão sendo trabalhadas internamente", disse.