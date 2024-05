A- A+

FUTEBOL CBF decide adiar apenas jogos de clubes gaúchos no Brasileirão e na Copa do Brasil Todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, previstas até o dia 27 de maio, serão suspensas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou nesta terça-feira (7), o adiamento dos jogos das equipes do Rio Grande do Sul que seriam realizados até o dia 27 de maio, como mandante e visitante. A medida foi tomada em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada.

A solicitação do adiamento foi enviada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), na noite da última segunda-feira (6). Com a nova medida, serão interrompidos as partidas das Séries A, C e D do Brasileiro, tanto masculino como feminino, além dos confrontos da Copa do Brasil e do Brasileirão sub-20. Segundo a entidade, todas as medidas e ações serão adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima.

Confira a nota da CBF na íntegra:

Em virtude do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, decretado pelos Governos Federal e Estadual, decorrente dos eventos climáticos extremos ocorridos, a CBF manifesta sua total solidariedade à população gaúcha e reforça que o foco atual é o atendimento às suas necessidades imediatas e emergenciais. A CBF, na condição de entidade organizadora das competições nacionais, e atenta às suas funções institucionais, bem assim ao esforço humanitário que o momento reclama, reafirma seu irrestrito apoio às autoridades para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima. Diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 06 de maio de 2024 o ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024.

Veja a lista dos jogos que serão adiados:

Copa do Brasil

Internacional X Juventude

Grêmio x Operário/PR

Athletico/PR x Ypiranga

Juventude x Internacional

Série A



Atlético-MG x Grêmio

Internacional x Juventude

Fluminense x Juventude

Cuiabá x Internacional

Grêmio x Red Bull Bragantino

Série C



Caxias x Confiança

Ferroviário x São José

Ypiranga x Figueirense

Botafogo/PB x São José

Ypiranga x Caxias

Aparecidense x Ypiranga

São José x Athletic/MG

Tombense x Caxias

Série D



Avenida x Novo Hamburgo

Cianorte x Brasil de Pelotas

Campeonato Brasileiro Feminino A1

Avaí/Kindermann x Internacional

Grêmio x América-MG

Atlético MG x Grêmio

Internacional x Red Bull Bragantino



Campeonato Brasileiro Feminino A2

Bahia x Juventude

Juventude x Mixto

Minas Brasília x Juventude

Campeonato Brasileiro Feminino A3

Coritiba x SERC Brasil

Campeonato Brasileiro Masculino Sub-20

Grêmio x Corinthians

Fortaleza x Internacional

Santos x Grêmio

Internacional x Botafogo



Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

América MG x Internacional

Grêmio x Red Bull Bragantino

Internacional x Santos

Ferroviária x Grêmio

Grêmio x Intenacional

