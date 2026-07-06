CBF defende Claus após árbitro ser chamado de 'suspeito' por Trump: 'Profissional exemplar'

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A CBF saiu em defesa de Raphael Claus após o. A declaração aconteceu nesta segunda-feira, 6, durante evento na Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos admitiu que pediu a Fifa uma revisão da suspensão ao artilheiro norte-americano Falorin Balogun.

O jogador foi punido com cartão vermelho pelo brasileiro na segunda fase da competição e estaria de fora do jogo com a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo.



"Raphael Claus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol. Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita", disse a entidade.





"A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais", completa a nota.



Balogun foi expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia após pisar no tornozelo direito do zagueiro Tarik Muharemovic em uma disputa de bola. A expulsão resultou em sua suspensão automática para o jogo das oitavas de final contra a Bélgica. O próprio Balogun admitiu à imprensa, na sexta-feira, que teve que "aceitar" o cartão vermelho.



Neste domingo, a Fifa informou que a suspensão foi adiada e Balogun está disponível para o confronto decisivo com os belgas. A notícia causou indignação na Uefa, que classificou a decisão como "sem precedentes, incompreensível e injustificável".



A Real Federação Belga de Futebol afirmou que entrou em contato com a Fifa solicitando os documentos que justificassem o adiamento da punição a Balogun, mas que não obteve resposta. A entidade afirmou que irá contestar a elegibilidade do atleta.



Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira, em Seattle, pelas oitavas da Copa do Mundo. Quem passar enfrentará o vencedor do duelo entre Portugal ou Espanha nas quartas de final.



Raphael Claus é um dos três brasileiros a compor o quadro de arbitragem da Fifa na Copa do Mundo. Além dele, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel também participam do torneio.

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