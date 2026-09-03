CBF define adversários da seleção brasileira em amistosos de novembro
Brasil vai enfrentar as seleções do Japão e de Singapura na segunda Data Fifa após a Copa do Mundo
A CBF anunciou, nesta quarta-feira (2), os adversários da seleção brasileira na Data Fifa de novembro. O time de Carlo Ancelotti vai enfrentar o Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura.
Em nota, a CBF informou que a escolha pelos adversários se deu pela restrição de opções. Nesta Data Fifa de novembro, as seleções da Europa e da África estarão em compromissos oficiais pelas respectivas confederações.
Assim, de acordo com a entidade, a escolha pelas seleções asiáticas irá "proporcionar à seleção brasileira enfrentamentos com diferentes escolas de futebol". O técnico Carlo Ancelotti também falou sobre os jogos com Japão e Singapura.
— Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo. Estamos trabalhando para fortalecer nossa identidade e ampliar nossas alternativas. O objetivo é evoluir com equilíbrio, preparando o grupo para os desafios maiores que teremos pela frente — disse Carlo Ancelotti ao site da CBF.
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Esta será a segunda Data Fifa após a última Copa do Mundo. Antes, a seleção brasileira terá três amistosos entre o fim de setembro e o começo de outubro. Serão dois jogos contra a Austrália na casa dos adversários, sendo o primeiro no dia 25 de setembro, às 7h (de Brasília) no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Depois, volta a encarar os australianos no dia 29, também às 7h (de Brasília) desta vez no estádio Suncorp, em Brisbane.
Após enfrentar os australianos, a seleção brasileira encara a Índia, no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no estádio Salt Lake, em Calcutá. A convocação para esta primeira Data Fifa será na próxima quarta-feira (9).
Calendário da seleção brasileira até o fim de 2026
Austrália x Brasil - 25/9, sexta-feira, às 7h;
Austrália x Brasil - 29/9, terça-feira, às 7h;
Índia x Brasil - 3/10, sábado, às 11h;
Japão x Brasil - 14/11, sábado, às 7h15;
Singapura x Brasil - 17/11, terça-feira, às 7h