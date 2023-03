A- A+

Copa do Nordeste CBF define data e horário das semifinais da Copa do Nordeste Sport e ABC se enfrentam na Ilha do Retiro, enquanto Fortaleza e Ceará disputam a vaga na Arena Castelão

A CBF definiu as datas e horário das duas semifinais da Copa do Nordeste. Sport x ABC e Fortaleza x Ceará acontecem nesta quarta-feira (29), às 21h30.

Pela campanha na primeira fase, o Sport terá o mando de campo no duelo contra o ABC. O jogo vai ser realizado na Ilha do Retiro. A Arena Castelão é o palco do Clássico-Rei, com mando do Fortaleza.

A semifinal da Copa do Nordeste é disputada em jogo único. Em caso de empate, o finalista será decidido nos pênaltis.

A decisão do Nordestão tem ida e volta e estão previstas para 19 de abril e 3 de maio, duas quartas-feiras.



