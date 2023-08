A- A+

Futebol CBF define datas da última rodada da Série C; Náutico joga dia 26, contra São Bernardo, nos Aflitos Timbu é o atual sexto colocado da competição e briga por vaga no quadrangular do acesso

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu data e horário dos jogos da última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro 2023 Todas as partidas serão disputadas no dia 26 de agosto, às 16h. Na ocasião, o Náutico encara o São Bernardo-SP, nos Aflitos.

Os oito melhores colocados avançam ao quadrangular, com duas chaves de quatro clubes cada. Os dois melhores de cada bloco sobem, com os dois primeiros colocados se enfrentando na final.

O quadrangular começa no dia 2 de setembro e termina no dia 8 de outubro. As finais serão dias 15 e 22 de outubro.



