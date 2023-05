A- A+

Sport CBF define datas de Sport x São Paulo pela Copa do Brasil e altera dois jogos da Série B; confira O Leão faz o primeiro jogo na Ilha do Retiro e decide a vaga fora de casa, no estádio do Morumbi

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira (8) as datas e horários dos jogos de ida e volta do Sport x São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Duas partidas do Leão na Série B tiveram os dias modificados. Confira:

O primeiro confronto da Copa do Brasil será disputado na Ilha do Retiro, às 20h do dia 17/05 (quarta-feira). A volta ficou para o dia 1° de junho (quinta-feira) . O Rubro-negro encara o Tricolor paulista no mesmo horário, no estádio do Morumbi.

Mudanças de datas na Série B

Os jogos da Copa do Brasil fizeram a CBF mudar algumas datas do Sport na segunda divisão. As alterações foram nos confrontos diante do Ituano e Botafogo-SP.

O Sport visita o Ituano no dia 14/05 (domingo), às 20h30, no estádio Novelli Junior. Antes a partida estava marcada para o dia 15/05 (segunda-feira), às 20h.

Na rodada seguinte o Sport recebe o Botafogo-SP no dia 20/05 (sábado), às 16h, na Ilha do Retiro. A data original era a sexta-feira (19), às 21h30. Vale lembrar que mulheres, crianças e pessoas com deficiência estarão liberados para acompanhar a partida no estádio.

