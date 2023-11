A- A+

Futebol CBF define duelos da pré-Copa do Nordeste; Santa Cruz enfrenta o Altos Competição está prevista para começar no dia 7 de janeiro. Tricolor busca vaga na etapa de grupos

O Altos será o adversário do Santa Cruz na primeira fase da pré-Copa do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta (8) a tabela básica da fase eliminatória com os confrontos iniciais, que devem acontecer no dia 7 de janeiro.

Ao todo, 16 equipes participam da primeira etapa, com jogos únicos. Os clubes vencedores avançam para a segunda, com oito representantes, também no formato eliminatório. As quatro melhores passam para a fase de grupos. Empate leva a decisão para os pênaltis.

Além do Santa Cruz, estão na pré-Copa do Nordeste os seguintes clubes: ABC, Altos, ASA, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Jacuipense, Juazeirense, Moto Club, Potiguar, Retrô, Sampaio Corrêa e Sousa.

