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FUTEBOL CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil; confira Partidas têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro; Atlético-MG e Vasco decidem em casa

O Vasco decidirá a vaga na final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os mandos de campo da semifinal da competição, e o time cruz-maltino jogará contra o Palmeiras em São Paulo, na ida, e faz o duelo de volta em casa.

Na outra semifinal, entre Grêmio e Atlético-MG, o primeiro jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a volta acontecerá na Arena MRV, em Minas Gerais.

Jogos de ida

Grêmio x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Jogos de volta

Atlético-MG x Grêmio

Vasco x Palmeiras







As partidas têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro. Ou seja, daqui a quase dois meses. Depois das semis, haverá menos de um mês até a final única, que será no dia 6 de dezembro, em Brasília.

Nesta temporada, a Copa do Brasil será decidida em jogo único, no dia 6 de dezembro. A CBF anunciou, nesta quinta, que Brasília será a sede da decisão, na Arena Mané Garrincha.





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