CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil; confira
Partidas têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro; Atlético-MG e Vasco decidem em casa
O Vasco decidirá a vaga na final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os mandos de campo da semifinal da competição, e o time cruz-maltino jogará contra o Palmeiras em São Paulo, na ida, e faz o duelo de volta em casa.
Na outra semifinal, entre Grêmio e Atlético-MG, o primeiro jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a volta acontecerá na Arena MRV, em Minas Gerais.
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Jogos de ida
- Grêmio x Atlético-MG
- Palmeiras x Vasco
Jogos de volta
- Atlético-MG x Grêmio
- Vasco x Palmeiras
As partidas têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro. Ou seja, daqui a quase dois meses. Depois das semis, haverá menos de um mês até a final única, que será no dia 6 de dezembro, em Brasília.
Nesta temporada, a Copa do Brasil será decidida em jogo único, no dia 6 de dezembro. A CBF anunciou, nesta quinta, que Brasília será a sede da decisão, na Arena Mané Garrincha.