CBF define os confrontos das oitavas da Copa do Brasil; saiba o adversário do Sport

Na tarde desta terça-feira (02), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A solenidade aconteceu na própria sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro. 16 times participam desta fase, com confrontos muito interessantes. No sorteio também foram definidos os mandos de campo. Lembrando que as datas bases para os confrontos vão do dia 17 à 31 de maio.

Confira os confrontos:

Internacional x América-MG

São Paulo x Sport

Athlético-PR x Botafogo

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

Grêmio x Cruzeiro

Homenagem à Galvão Bueno

Presente no sorteio como um dos ilustres convidados da CBF, em nome do Presidente Ednaldo Pereira, Galvão Bueno foi homenageado por seus feitos como um dos maiores comunicadores narradores do Brasil e do Mundo, com quase 50 de televisão. Apesar de atrasar o sorteio em mais de 40 minutos, Galvão recebeu uma placa pelos anos de contribuição, sendo adjetivado como "Pelé da voz", e foi muito aplaudido pelo público presente na solenidade.

