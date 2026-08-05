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Futebol

CBF define que futebol brasileiro será pausado durante Copa do Mundo feminina

CBF enviou ofício aos clubes informando que não acontecerão jogos, tanto no masculino como no feminino, no período do Mundial

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Bola de futebol CBFBola de futebol CBF - Foto: Fernando Torres/CBF

Segundo informações publicadas pelo portal ge, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício aos clubes informando que os campeonatos masculino e feminino serão paralisados durante a disputa da Copa do Mundo feminina, que acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, no Brasil.

A Copa será disputada em oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Sendo assim, um estádio de cada cidade ficará cedido integralmente à Fifa, casos do Maracanã, Neo Química Arena, Mineirão, Arena de Pernambuco, Arena Castelão, Arena Fonte Nova, Mané Garrincha e Beira-Rio.

Em Pernambuco, por exemplo, a Arena de Pernambuco tem sido utilizada em torneios nacionais por Santa Cruz e Retrô. O Tricolor ainda não tem data definida para mandar os jogos no Arruda, que carece de laudos de segurança para ter a presença de público liberada.

A CBF ainda não divulgou como será montado o calendário do futebol brasileiro em 2027 com os ajustes de datas. Neste ano, a competição também sofreu uma pausa, mas apenas na Série A, por conta da Copa do Mundo masculina, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

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