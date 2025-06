A- A+

Futebol CBF protocola denúncia contra Santa Cruz após ataque ao ônibus do Ferroviário FCF entrou com pedido de terceiro interessado no processo, no intuito de cobrar punições ao Tricolor

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) protocolou uma denúncia contra o Santa Cruz, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em alusão a um ataque ao ônibus do Ferroviário, no último domingo (1º), após jogo válido pela 7ª rodada da Série D, no Arruda.

No final de semana, por meio de nota, o Tubarão afirmou que o ataque aconteceu mesmo com a escolta da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), enquanto a delegação voltava do jogo em direção ao hotel onde ficou hospedado o time cearense. Na ocasião, ninguém se feriu.

A Federação Cearense de Futebol (FCF), através de seu departamento jurídico, entrou com um pedido de terceiro interessado no referido processo, com o objetivo de cobrar punição ao Santa Cruz.

A FCF ainda vai solicitar, em caráter cautelar, que o confronto entre os times, marcado para este domingo (8), no Presidente Vargas, pela 8ª rodada da Série D, seja realizado sem a presença de torcida visitante. A ideia é evitar que episódios de violência se repitam em Fortaleza.

Procurado pela Folha de Pernambuco para falar sobre o assunto, o Santa Cruz afirmou não ter sido notificado ainda pelo STJD.

