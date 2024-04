A- A+

Náutico CBF desmembra tabela e Náutico conhece datas e horários de oito primeiros jogos da Série C; confira Estreia do Timbu acontecerá no dia 21 de abril, às 17h, diante do São Bernardo, nos Aflitos

A sequência dos adversários já havia sido definida. Na noite desta sexta-feira (12), no entanto, o Náutico conheceu as datas de seus primeiros oito jogos no Campeonato Brasileiro da Série C desta temporada. A estreia contra o São Bernardo, nos Aflitos, será realizada no dia 21 de abril, um domingo, às 16h30.

Pela segunda rodada, o Timbu vai para o primeiro desafio fora de casa perante o ABC, no dia 27 de abril, às 17h. Já na sequência, o Alvirrubro recebe o Ypiranga-RS, no dia 04 de maio, às 17h, e sai para visitar a Ferroviária-SP, na Fonte Luminosa, no dia 11 de maio, às 19h30.

Vale lembrar que o Náutico está punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) neste início de Série C, por conta de uma briga entre torcedores no jogo contra o Confiança, em junho do ano passado, também pela Terceirona.

Assim, contra o São Bernardo, o time dirigido por Mazola Júnior terá que jogar com os portões dos Aflitos fechados. Diante do Ypiranga, porém, apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PcD) poderão comparecer ao duelo.

Confira os primeiros jogos do Náutico na Série C

1ª rodada - 21/04

17h - Náutico x São Bernardo (Aflitos)

2ª rodada - 27/04

17h - ABC x Náutico (Frasqueirão)

3ª rodada - 04/05

17h - Náutico x Ypiranga-RS (Aflitos)

4ª rodada - 11/05

19h30 - Ferroviária-SP x Náutico (Fonte Luminosa)

5ª rodada - 18/05

17h - Volta Redonda x Náutico (Raulino de Oliveira)

6ª rodada - 25/05

17h - Náutico x Remo (Aflitos)

7ª rodada - 03/06

20h - São José-RS x Náutico (Francisco Noveletto)

8ª rodada - 08/06

17h - Náutico x Caxias-RS (Aflitos)

