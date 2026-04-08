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Série B CBF detalha Clássico dos Clássicos e outros cinco jogos de Náutico e Sport na Série B; veja Entidade detalhou rodadas de 6 a 11 nesta quarta-feira (8)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta quarta-feira (8), mais seis rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Entre os confrontos, foram definidos data e horário do clássico entre Sport e Náutico, válido pela 11ª rodada.

Com mando do Rubro-negro, o Clássico dos Clássicos será disputado no dia 30 de maio, um sábado, às 20h30, na Ilha do Retiro.

Do Sport, ainda foram detalhados os duelos contra Novorizontino, Ceará, Ponte Preta, CRB e Juventude. Já pelo lado do Náutico, foram divulgadas datas e horários dos jogos diante de Athletic, Botafogo-SP, América-MG, Operário e Cuiabá.

Confira os jogos de Náutico e Sport da 6ª à 11ª rodada da Série B (veja a tabela completa aqui)

6ª rodada

25 de abril (sábado)

18h30 - Athletic x Náutico (Arena Sicredi)

20h30 - Sport x Novorizontino (Ilha do Retiro)

7ª rodada

02 de maio (sábado)

16h - Botafogo-SP x Náutico (Estádio Santa Cruz)

03 de maio (domingo)

Sport x Ceará (Ilha do Retiro)

8ª rodada

08 de maio (sexta-feira)

21h - Náutico x América-MG (Esportes da Sorte Aflitos)

09 de maio (sábado)

18h30 - Ponte Preta x Sport (Moisés Lucarelli)

9ª rodada

16 de maio (sábado)

16h - Operário x Náutico (Germano Kruger)

17 de maio (domingo)

20h30 - Sport x CRB (Ilha do Retiro)

10ª rodada

22 de maio (sexta-feira)

19h - Náutico x Cuiabá (Esportes da Sorte Aflitos)

23 de maio (sábado)

20h30 - Juventude x Sport (Alfredo Jaconi)

11ª rodada

30 de maio (sábado)

20h30 - Sport x Náutico (Ilha do Retiro)

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