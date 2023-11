A- A+

Dias e horários definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nessa terça-feira (7), a tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Sport, os compromissos perante Vitória e Sampaio Corrêa vão definir o futuro da equipe para 2024.

No encontro válido pela 37ª rodada, o Leão pernambucano vai visitar o Vitória, no dia 18 de novembro, um sábado, às 17h, no Barradão. Pela última rodada, fecha a participação na Série B, no sábado seguinte, dia 25, também às 17h, diante do Sampaio Corrêa, na Ilha.

Antes, entretanto, o Sport volta a entrar em campo pela Segundona nesta sexta-feira (10). Recebe o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, em confronto direto na briga pelo acesso. Enquanto o Rubro-negro pernambucano tem 59 pontos e ocupa a 5ª posição, o Dragão é o 4º colocado, com um ponto a mais.

