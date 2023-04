A- A+

Copa do Brasil CBF detalha jogos de Sport e Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil; veja dias e horários Duelos de ida começam a ser disputados no dia 12 de abril, enquanto os de volta serão realizados no final do mês

Neste domingo (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as datas e os horários da terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos de ida serão disputados entre os dias 11 e 13 de abril. Já os embates de volta estão marcados para ocorrer entre 25 e 27 do mesmo mês.

Com isso, entre os clubes pernambucanos, o Sport será o primeiro a entrar em campo. No dia 12, o Sport vai ao Paraná, onde medirá forças com o Coritiba. O jogo será realizado às 19h, no Couto Pereira. A volta, por sua vez, acontecerá no dia 25, às 21h30, na Ilha do Retiro. O Rubro-negro fará sua estreia na competição.

Já o Náutico, depois de passar por São Bernardo e Vila Nova, vai ter o Cruzeiro nesta fase do mata-mata. Ao contrário do Sport, o Timbu fará o primeiro jogo da terceira fase em casa. A CBF marcou o duelo do Timbu para o dia 13, às 19h, nos Aflitos. A partida decisiva, no Independência, será jogada no dia 25, também às 19h.



Confira todos os jogos:

Ida

11/04 (terça-feira)



16h30 – Volta Redonda x Bahia

19h - Botafogo-SP x Santos

20h – Internacional x CSA

21h30 – Fortaleza x Águia de Marabá

21h30 - São Paulo x Ituano

12/04 (quarta-feira)



16h30 - Nova Iguaçu x América-MG

19h – Coritiba x Sport

19h30 – CRB x Athletico

19h30 - Fluminense x Paysandu

20h - Palmeiras x Tombense

21h30 - Atlético-MG x Brasil-RS

21h30 - Ypiranga x Botafogo-RJ

21h30 - Remo x Corinthians

13/04 (quinta-feira)



19h - Náutico x Cruzeiro

20h - Maringá x Flamengo

21h30 - ABC x Grêmio

Volta

25/04 (terça-feira)



19h - Cruzeiro x Náutico

20h - Paysandu x Fluminense

21h30 - Sport x Coritiba

21h30 - Ituano x São Paulo

21h30 - Athletico-PR x CRB

26/04 (quarta-feira)



19h - Santos x Botafogo-SP

19h - América-MG x Nova Iguaçu

19h30 - Brasil-RS x Atlético-MG

19h30 - Águia x Fortaleza

20h - Tombense x Palmeiras

21h30 - Flamengo x Maringá

21h30 - Corinthians x Remo

27/04 – (quinta-feira)



19h - Bahia x Volta Redonda

19h30 - Botafogo-RJ x Ypiranga

20h - CSA x Internacional

21h30 - Grêmio x ABC

Veja também

Campeonato Francês PSG perde em casa para o Lyon no Francês; Messi é vaiado