Futebol CBF detalha jogos do Sport da 34ª a 36ª rodada; confira No recorte, Leão encara Botafogo, Vitória e Santos

Com o Campeonato Brasileiro em reta final, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais três jogos do Sport na competição, no que diz respeito às rodadas 34, 35 e 36. No recorte, o Leão encara Botafogo, Vitória e Santos, respectivamente.

De acordo com a entidade que comanda o futebol nacional, ajustes foram feitos no calendário, por conta da presença de clubes brasileiros nas finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Partidas do Sport, entretanto, não foram atingidas.

Pela 34ª rodada, o Rubro-negro visita o Botafogo, no dia 18 de novembro, uma terça-feira, às 20h30, no Nilton Santos. Já no domingo, dia 23, o clube pernambucano vai receber o Vitória, na Ilha, às 18h30, pela 35ª rodada. Na rodada seguinte, o compromisso leonino será numa sexta-feira, dia 28. Na oportunidade, visita o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro.

Jogos do Sport da 34ª a 36ª rodada (confira a tabela detalhada)

34ª rodada

18/11 - 20h30

Botafogo x Sport (Nilton Santos)

35ª rodada

23/11 - 18h30

Sport x Vitória (Ilha do Retiro)

36ª rodada

28/11 - 21h30

Santos x Sport (Vila Belmiro)

