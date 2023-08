A- A+

Sport CBF detalha jogos do Sport na Série B e Juba fará apenas três partidas antes de seguir para o Bahia O jogador de 23 anos tem pré-contrato assinado com o Tricolor de Aço

No final da última segunda-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da Série B detalhada até a 29° rodada. Com as datas definidas, Luciano Juba só deve fazer mais três jogos pelo Sport antes de seguir para o Bahia.

O contrato de Juba com o Leão é válido até o final de agosto. O Sport enfrenta ainda neste mês Tombense e Guarani, fora de casa. A despedida do prata da casa está agendada para o dia 25, pela 25° rodada, contra o Ituano, na Ilha do Retiro.

Aos 23 anos, Luciano Juba vive a melhor temporada de sua carreira. Em 50 jogos, são 20 gols marcados e 18 assistências distribuídas. Na Série B, são sete gols e cinco assistências em 20 partidas.

Juba assinou um pré-contrato com o Bahia desde o início da temporada. O Tricolor de Aço tentou antecipar sua chegada, algo que foi recusado pelo Sport. O meia-atacante é aguardado para o restante da Série A.

Tabela do Sport detalhada até a 29° rodada:

23° rodada: 11/8 (21h30)

Tombense x Sport

24° rodada: 18/8 (21h30)

Guarani x Sport

25° rodada: 25/8 (21h30) *

Sport x Ituano

26° rodada: 3/9 (18h)

Botafogo-SP x Sport

27° rodada: 9/9 (20h45)

Sport x Criciúma

28° rodada: 15/9 (21h30)

ABC x Sport

29° rodada: 23/9 (20h45)

Sport x Londrina

*Despedida de Juba

