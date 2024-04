CBF detalha tabela da Série D; confira os sete primeiros confrontos de Retrô e Petrolina

A- A+

Faltando apenas cinco dias para o início da Série D do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta segunda-feira (22), a tabela detalhada das sete primeiras rodadas da competição.

Representantes de Pernambuco, o Petrolina, que se classificou após terminar na quarta colocação do Campeonato Pernambucano da temporada passada, e o Retrô, que chegou às oitavas de final do Brasileiro no ano passado e foi finalista do Estadual em 2023, conheceram os seus confrontos iniciais na batalha rumo ao acesso.

Pela primeira rodada, a Fênix estreia contra o CSE, no próximo sábado (27), às 17h, em Alagoas. O local da partida ainda não foi confirmado.

Já a Fera Sertaneja encara a Jacuipense, também no sábado (27), às 16h, no Paulo Coelho, no município de Petrolina.

Confira os sete primeiros confrontos das equipes pernambucanas que estão no Grupo D:

Retrô:

1ª rodada: CSE x Retrô, 27/04, 17h

2ª rodada: Retrô x Juazeirense, 05/05, 16h

3ª rodada: Sergipe x Retrô, 11/05, 16h

4ª rodada: Retrô x Itabaiana, 19/05, 16h

5ª rodada: Petrolina x Retrô, 25/05, 16h

6ª rodada: ASA x Retrô, 01/06, 17h

7ª rodada: Retrô x Jacuipense, 09/06, 16h

Petrolina:

1ª rodada: Petrolina x Jacuipense, 27/04, 16h

2ª rodada: ASA x Petrolina, 04/05, 17h

3ª rodada: Petrolina x Itabaiana, 11/05, 16h

4ª rodada: Sergipe x Petrolina, 18/05, 16h

5ª rodada: Petrolina x Retrô, 25/05, 16h

6ª rodada: Petrolina x Juazeirense, 01/06, 16h

7ª rodada: CSE x Petrolina, 08/06, 17h

A Série D do Campeonato Brasileiro contará com 64 equipes que buscam o acesso para a Terceira Divisão do futebol nacional.

Na primeira fase, os times participantes serão divididos em oito grupos regionais, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao final do returno, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase.

A segunda fase é disputada no formato mata-mata, sistema que continuará até a final da competição. As quatro equipes classificadas para as semifinais, serão contempladas com o acesso para o Brasileirão Série C em 2025.

Ao todo, a Série D terá 24 datas-bases, sendo 14 para a primeira fase, e duas para cada uma das outras cinco fases, veja o detalhamento:

1ª Fase: de 27/04 a 21/07 (14 datas)

2ª Fase: 27/07 a 04/08 (02 datas)

3ª Fase: 10/08 a 18/08 (02 datas)

4ª Fase: 24/08 a 01/09 (02 datas)

5ª Fase: 07/09 a 15/09 (02 datas)

6ª Fase: 22/09 e 29/09 (02 datas)

Confira aqui a tabela na íntegra.

