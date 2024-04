CBF detalha tabela e Sport conhece data dos quatro primeiros jogos da Série B; confira

A- A+

A praticamente uma semana do início da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira (11), a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia do Sport contra o Amazonas, em Manaus, está agendada para o próximo dia 20, às 17h.

No dia 26 de abril, o Leão terá seu primeiro compromisso na condição de mandante, às 19h, contra o Vila Nova, na Arena de Pernambuco. Na sequência, pela terceira rodada, o Rubro-negro visita o Coritiba, dia 03 de maio, às 17h. Na rodada seguinte, no dia 11 de maio, o time dirigido por Mariano Soso recebe o Brusque, às 17h, em São Lourenço da Mata.

Passada a classificação contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, o Sport terá pouco mais de uma semana livre para se preparar para a estreia na Segundona. A competição é vista como o principal objetivo do clube na temporada.

Veja também

Copa Libertadores Botafogo sofre com altitude, perde para LDU e se complica na Libertadores