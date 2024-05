A- A+

Série B CBF detalha tabela e Sport conhece datas de duelos da 5ª à 9ª rodada da Série B; confira A partida com o CRB foi adiada, por conta da semifinal da Copa do Nordeste

Com a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em andamento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta sexta-feira (3), as datas de mais quatro jogos do Sport na competição, entre a 5ª e a 9ª rodada.

Como trazido anteriormente pela reportagem, o confronto CRB x Sport, pela 7ª rodada, aparece como "a definir", por conta dos compromissos das equipes pela semifinal da Copa do Nordeste. Enquanto o Galo da Pajuçara enfrenta o Bahia, o Leão recebe o Fortaleza. Os dois jogos acontecem no dia 26 de maio, às 18h.

Confira os jogos do Sport:

5ª rodada

QUARTA-FEIRA 15/05

19h Ituano x Sport

6ª rodada

SÁBADO 18/05

15h30 Sport x Avaí

7ª rodada

A definir

CRB x Sport

8ª rodada

SEXTA-FEIRA 31/05

21h30 Goiás x Sport

9ª rodada

SEGUNDA-FEIRA 10/06

20h Sport x Paysandu

