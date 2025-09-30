CBF deve anunciar mudanças no calendário do futebol em 2026; confira possibilidades
Possível ampliação de participantes nas Séries C e D vai impactar os clubes pernambucanos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciará, na quarta-feira (1º), às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o calendário do futebol brasileiro de 2026. A tendência é que algumas competições passem por mudanças no modelo de disputa, com alterações que vão afetar os clubes pernambucanos.
Ampliação
Uma das novidades que pode ser apresentada pela CBF envolve ampliações das Séries C e D do Campeonato Brasileiro. A terceira divisão passaria de 20 para 28 clubes. Já a quarta pularia de 64 para 96 participantes. Cenário que alteraria também a fórmula de disputa.
Já assegurado na Série C, o Santa Cruz teria mais concorrentes na luta pelo acesso à Série B. Mesmo cenário que pode afetar o Náutico, caso o clube não consiga subir de divisão em 2025.
O número de clubes interessados em deixar a última divisão do futebol brasileiro também seria maior, com um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Novidade que afeta o Retrô, rebaixado à Série D, e o Maguary, que herdou a vaga pelo Pernambucano de 2025. Não há expectativa para criação da Série E no momento.
Os Estaduais devem ter a oficialização da redução do número de datas, caindo de 16 para 11. Nos torneios regionais, como Copa do Nordeste e Copa Verde, há possibilidade da exclusão de times que disputam competições sul-americanas.
Para o ano que vem, o Brasileirão também pode sofrer alteração, começando perto das fases finais dos Estaduais. O torneio será paralisado no meio da temporada por conta da disputa da Copa do Mundo de 2026, que ocorre entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
Já a final da Copa do Brasil deve ter jogo único e sede neutra, parecido com o atual formato da Libertadores. As cinco fases iniciais da competição também podem ser divididas em apenas uma partida, com o modelo ida e volta sendo utilizado das oitavas até as semifinais.
2025
Para a atual temporada, a CBF já fez algumas mudanças. O fim da Série A foi antecipado, saindo de 21 para 7 de dezembro. Em compensação, as semifinais e finais da Copa do Brasil foram colocadas mais à frente, após o término do Brasileirão.