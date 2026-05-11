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FUTEBOL CBF divulga áudio do VAR de não expulsão de Bobadilla em Corinthians x São Paulo: "Situação de raça" Daronco foi ao monitor para avaliar um possível cartão vermelho para o paraguaio por gesto obsceno

O primeiro gol marcado pelo São Paulo no clássico contra o Corinthians, ontem, na Neo Química Arena, gerou polêmica por conta da comemoração do meia Damián Bobadilla. Os jogadores do Timão reclamaram de um possível gesto obsceno feito pelo paraguaio após Luciano balançar as redes, aos 40 minutos do primeiro tempo.

A comemoração do Bobadillapic.twitter.com/Gas9ag0fgr — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) May 10, 2026

O árbitro Anderson Daronco foi até o monitor do VAR para analisar o lance. O árbitro não expulsou Bobadilla por entender que o paraguaio fez "gesto de raça" e não obsceno. A decisão causou revolta nos atletas do Corinthians, já que o time teve dois jogadores expulsos recentemente em situações parecidas.

Veja o diálogo da arbitragem

VAR (Rodolpho Toski Marques): “Daronco, eu encontrei uma ação, ele não encosta nas genitais. Ele faz um movimento próximo, mas é um movimento interpretativo, como raça, mas ele não encosta, ok? Tem um movimento balançando para cima e para baixo, mas não encosta”

Daronco: “OK, então vamos jogar...não tem o movimento”

VAR (Helton Nunes): “Eu chamaria para ele avaliar”

VAR: “Nós temos uma situação não-vista em campo, eu preciso que você veja e interprete o movimento. Ele é interpretativo para que você analise”.

Daronco: "A minha interpretação é que ele não toca com as mãos nas genitálias. Existe a comemoração do gol dessa característica dos estrangeiros, que eles comemoram muitas vezes em situação de raça, de 'vamos'. Vocês interpretam dessa mesma forma?"

VAR: “A minha interpretação é como a sua”

Daronco: “Ele não está fazendo nada para ninguém, está fazendo com a equipe de mostrar raça, de ponha raça. Vamos reiniciar o jogo. Não vou dar cartão”.

Depois de revisar o lance e não punir o volante são-paulino, Daronco anunciou sua decisão no microfone do estádio.

— Após revisão, percebo o jogador do São Paulo comemorando o gol, e não encosta a mão na sua genitália, ele comemora a situação. Sem cartão — disse Anderson Daronco no gramado, com auxílio de microfone, na Neo Química Arena.

Daronco justificando a nao expulsao de Bobadilla por comemoracao pic.twitter.com/lIMvlRJU1J — Central do Placar (@centralplacar) May 10, 2026

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2 e viu sua situação no Campeonato Brasileiro melhorar. Os gols do Timão foram marcados por Raniele, no primeiro tempo, e Breno Bidon e Matheuzinho, no segundo. O Tricolor diminuiu com Luciano e Matheuzinho, contra. Com o resultado, o time de Fernando Diniz saiu da zona de rebaixamento.

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