CBF divulga áudio do VAR em Corinthians x Flamengo e expõe divergência em expulsão

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da cabine do VAR envolvendo o lance polêmico na partida entre Corinthians e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O conteúdo revela divergência entre a equipe de vídeo e o árbitro de campo na decisão que resultou na expulsão de um jogador rubro-negro.





O lance em questão aconteceu após uma entrada de Evertton Araújo em Breno Bidon. Inicialmente, o juiz interpretou a jogada como passível de cartão vermelho direto. No entanto, ao revisar as imagens, o VAR indicou que o contato teria sido lateral e com intensidade moderada, sugerindo a troca da punição para cartão amarelo.



Durante a análise, os árbitros de vídeo destacaram diferentes ângulos do lance e reforçaram que houve disputa de bola, com toque inicial antes do contato subsequente. Em um dos trechos da conversa, a recomendação é clara: "Vou recomendar revisão pra cartão amarelo, ok? Para não cartão vermelho".



Apesar disso, após ir ao monitor e rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima optou por manter a decisão original. Ao fim da checagem, ele comunica: "Mantenho o vermelho", encerrando a revisão mesmo com a orientação contrária da equipe do VAR.



O episódio aumentou a tensão em um confronto que era equilibrado dentro de campo. Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão.



Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo. O Flamengo abriu o placar após erro na saída de bola do goleiro Hugo Souza, aproveitado por Lucas Paquetá. Pouco depois, Yuri Alberto deixou tudo igual.



Mesmo competindo de forma equilibrada, o Corinthians chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória na temporada. Com 10 pontos, a equipe caiu para a 11ª colocação na tabela. O Flamengo, por sua vez, está invicto sob o comando de Leonardo Jardim e ocupa a quarta colocação, com 14 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.

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