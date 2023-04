A- A+

VAR CBF divulga áudio do VAR em lance de possível pênalti para o Náutico: "Claramente fora da área" A jogada que deixou os alvirrubros na bronca com a arbitragem aconteceu no primeiro tempo quando a partida estava empatada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (26), o áudio do VAR no lance de um possível pênalti para o Náutico na partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O Timbu foi eliminado após ser derrotado por 2 a 0 pela Raposa, na última terça (25), no estádio Independência.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo da partida, quando o placar estava zero a zero. O atacante Kayon foi derrubado na entrada da área. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira não marcou a infração e a checagem do VAR informou que o lance foi "claramente fora da área". Confira o vídeo:

Foram disponibilizadas imagens e o áudio do VAR de Cruzeiro x Náutico.



“O contato é claramente fora da área”, diz um dos árbitros.



É mesmo? Observando por esse ângulo, acho que foi em cima da linha. O que acham? pic.twitter.com/2QG4VQJR2L — Renato Barros (@renatorbarros) April 26, 2023

"Após a checagem, VAR percebe que possível infração é fora da grande área, e não intervém", diz a nota da CBF.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Dado Cavalcanti evitou criticar de forma intensa a atuação do VAR.

“Lamentar um pênalti depois de uma derrota soa sempre como desculpa. Não sei o que aconteceu para os árbitros não terem sido chamados para visualizar o lance no VAR. Falei com Luiz Flávio (árbitro) se o VAR estava funcionando e ele disse que estava. Óbvio que um pênalti em um jogo como esse traria uma vantagem. Lógico que precisaríamos concluir, mas é um lance fatal, que poderia transformar a partida, com a gente indo ao intervalo ganhando por 1x0. Mas repito: não vi a imagem e não entendo a não visualização do VAR também”, falou o treinador.

