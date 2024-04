A- A+

Sport CBF divulga datas de jogos do Sport contra Atlético-MG e Fortaleza; confira Leão encara mineiros e cearenses por Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, na noite desta segunda-feira (22), o destino do Sport na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, contra Fortaleza e Atlético-MG, respectivamente.

Pela terceira fase do mata-mata nacional, o Leão visita o Galo já na próxima semana. Em duelo de ida marcado para terça-feira (30), as equipes se enfrentam às 21h30, na Arena MRV. A volta está agendada para o dia 22 de maio, uma quarta-feira, às 19h, na Arena e Pernambuco.

Já pelo Nordestão, o reencontro entre Sport e Fortaleza acontece no fim de maio. A CBF marcou a partida para o dia 26, às 18h, na Arena de Pernambuco. Em fevereiro, no embate que ficou marcado pelo ataque protagonizado por uma uniformizada rubro-negra ao ônibus do clube cearense, os times empataram em 1x1, pela primeira fase da competição regional.

