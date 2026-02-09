A- A+

Copa do Brasil CBF divulga datas e horários dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil Representante de Pernambuco nesta fase, Maguary joga no dia 18 de fevereiro

Os primeiros jogos da Copa do Brasil tiveram datas e horários definidos nesta segunda-feira (9) pela CBF. A fase inicial, de 17 a 19 de fevereiro, reunirá 28 dos 126 clubes participantes. A partida de abertura será entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES, em 17 de fevereiro (uma terça-feira), às 20h (horário de Brasília), em Saquarema.

Representante de Pernambuco nesta fase, o Maguary entra em campo na quarta-feira (18), às 16h30, diante do Laguna-RN, em Bonito.

A partir deste ano, a Copa do Brasil distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores (campeão e vice). Da primeira à quarta fase, a competição terá em jogos únicos. Se houver empate nos 90 minutos da partida, a classificação se dará em disputa de pênaltis. As quatro fases restantes terão partidas de ida e volta. Pela primeira vez, a decisão do título da Copa do Brasil ocorrerá em embate único, programado para 6 de dezembro.

A primeira fase do torneio reúne os clubes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC), organizado pela CBF. Quem avançar, se junta a outros 74 times na segunda etapa, totalizando 88 equipes. A terceira etapa reunirá os 44 classificados na etapa anterior e também os campeões da Copa Verde (Paysandu), Copa Nordeste (o vice-campeão Confiança herdou a vaga do Bahia, vencedor), Série C (Ponte Preta) e Série D. Já a quarta fase contará apenas com os 24 classificados na etapa anterior.

Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro (Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense) entrarão no torneio apenas na quinta fase, junto com os 12 classificados na quarta fase.



Jogos - Primeira fase da Copa do Brasil

Terça-feira (17)

20h - Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES - Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, Rio de Janeiro.

Quarta-feira (18)

16h - Porto-BA x Serra Branca-PB - Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, Bahia;

16h30 - Maguary-PE x Laguna-RN - Estádio Artur Tavares de Melo, em Bonito, Pernambuco;

17h - Baré-RR x Madureira - Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima;

19h30 - Araguaína-TO x Primavera-SP - Estádio Mirandão, em Araguaína, Tocantins;

20h - Gama-DF x Monte Roraima - Estádio Valmir Bezerra, em Gama, Distrito Federal;

20h - Betim-MG x Piauí - Arena Urba­na, em Betim, Minas Gerais;

20h - América-SE x Tirol - Estádio Bastião, em Aracaju, Sergipe;

20h - Santa Catarina x IAPE-MA - Estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, Santa Catarina;

20h30 - Ji-Paraná-RO x Pantanal - Estádio Biancão, em Ji-Paraná, Rondônia;

20h30 - Ivinhema x Independente-AP - Estádio Saraivão, em Ivinhema, Minas Gerais;

21h - Galvez-AC x Guaporé-RO - Arena da Floresta, em Rio Branco, Acre

Quinta-feira (19)

20h - Primavera-MT x Bragantino-PA - Estádio Cerradão, em Primavera do Leste, Mato Grosso;

21h - Vasco-AC x Velo Clube-SP - Arena da Floresta, em Rio Branco, Acre.

Veja também